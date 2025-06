Apple vient de proposer la diffusion sur YouTube pour regarder la keynote de la WWDC 2025 qui aura lieu le 9 juin à partir de 19 heures. Ce sera l’occasion de découvrir les nouveautés, dont iOS 26.

Apple propose plusieurs moyens pour regarder la keynote en direct, dont YouTube. Il suffira de se rendre à cette adresse le 9 juin à partir de 19 heures. Ce sera l’occasion de découvrir les nouveautés, avec essentiellement les mises à jour logicielles pour iPhone, iPad, Mac, etc. Voici ce qu’il y aura :

iOS 26 (au lieu d’iOS 19)

iPadOS 26 (au lieu d’iPadOS 19)

macOS 26 (au lieu de macOS 16)

watchOS 26 (au lieu de watchOS 12)

tvOS 26 (au lieu de tvOS 19)

visionOS 26 (au lieu de visionOS 3)

Sur la page de la vidéo YouTube, vous pouvez appuyer sur « M’avertir ». Comme le nom le suggère, cela permettra de recevoir une notification de YouTube quelques minutes avant le début de la keynote afin de ne pas la louper.

Outre la keyote d’ouverture, Apple propose sur YouTube la diffusion du Platforms State of the Union. Il s’agit d’une conférence qui a lieu après la keynote d’ouverture et qui, pour le coup, se concentre réellement sur les développeurs. Ce sera dès 22 heures, toujours le 9 juin.

Au-delà de YouTube, il sera possible de suivre la WWDC 2025 sur le site d’Apple, l’application Developer d’Apple, ainsi que sur l’application Apple TV.