Certes, le jeu est sorti il y a quelques semaines dans l’App Store, mais cela aurait été un « crime » que de ne pas vous en parler : le jeu d’aventure et de simulation sous marine Subnautica, sans aucun doute l’un des meilleurs jeux de ces 10 dernières années, est disponible sur iOS (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad). Il s’agit ici du même jeu que celui déjà sorti depuis belle lurette sur consoles et PC, ce qui explique sans doute que les contraintes techniques sont tout de même assez lourdes : Subnautica dans sa version mobile ne tournera pas sur l’iPhone X, l’iPhone SE de seconde génération (et donc évidemment tous les modèles antérieurs) et ne tournera qu’en faible résolution sur l’iPhone Xs, l’iPhone Xs Max, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini et l’iPhone SE Gen 3. Des restrictions similaires existent bien sûr pour l’iPad (voir la fiche descriptive du jeu).

Subnautica est un jeu vidéo d’aventure et de survie en monde ouvert, développé par Unknown Worlds Entertainment, qui plonge le joueur dans l’exploration d’un océan extraterrestre après le crash de son vaisseau spatial. Seul survivant sur la planète 4546B, le personnage dirigé par le joueur doit explorer les profondeurs, récolter des ressources, fabriquer des équipements et construire des bases pour subsister, tout en gérant sa faim, sa soif et son oxygène. Le jeu mêle exploration libre, découverte d’écosystèmes marins variés, créatures fascinantes (et parfois hostiles) et intrigue narrative. Immanquable.