Avec macOS 26.2 et iPadOS 26.2, Apple a débloqué des vitesses de connexion supérieures sur plusieurs Mac et iPad équipés du Wi-Fi 6E. Cette révision technique, détaillée dans le guide de déploiement des plateformes d’Apple, double la capacité de bande passante sur les réseaux 5 GHz standards.

Les appareils Apple exploitent désormais 160 MHz sur le Wi-Fi 5 GHz

La mise à jour apporte un changement significatif pour la connectivité sans fil. Jusqu’à présent, les appareils Apple compatibles Wi-Fi 6E étaient limités à une largeur de canal de 80 MHz lorsqu’ils se connectaient à des réseaux Wi-Fi 5 GHz. Les nouvelles spécifications permettent désormais d’atteindre une bande passante maximale de 160 MHz sur cette même fréquence.

Concrètement, cela signifie que les utilisateurs peuvent obtenir des débits théoriques équivalents à ceux des réseaux Wi-Fi 6 GHz, mais en utilisant les infrastructures 5 GHz beaucoup plus répandues. Pour bénéficier de cette amélioration, il est toutefois nécessaire de disposer d’un routeur Wi-Fi 6 ou 6E capable de gérer le 160 MHz sur la bande 5 GHz. Les routeurs limités à 80 MHz ne permettront pas d’observer de différence.

Apple réserve cette optimisation aux appareils prenant en charge la norme Wi-Fi 6E. Voici la liste des iPad et Mac éligibles :

MacBook Air (modèles 2024 et ultérieurs)

MacBook Pro (modèles 2023 et ultérieurs)

iMac (modèles 2023 et ultérieurs)

Mac mini (modèles 2023 et ultérieurs)

Mac Studio (modèles 2023 et ultérieurs)

Mac Pro (modèles 2023 et ultérieurs)

iPad Pro 11 pouces (4e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (6e génération ou modèles ultérieurs)

iPad Air M2 11 pouces

iPad Air M2 13 pouces ou modèles ultérieurs

iPad mini A17 Pro ou modèles ultérieurs

Les performances se rapprochent du 6 GHz

L’objectif de cette mise à jour est d’offrir des transferts de fichiers plus rapides, un streaming plus stable et des téléchargements accélérés dans des conditions idéales. Les utilisateurs profitent ainsi de vitesses approchant les pics du 6 GHz sans avoir l’obligation de se connecter à un réseau 6 GHz spécifique qui requiert souvent un routeur plus récent et onéreux.

Il convient néanmoins de noter que les réseaux 6 GHz conservent des avantages techniques distincts. Même si les débits sur 5 GHz augmentent, la fréquence 6 GHz reste supérieure en matière de gestion de la congestion et offre un spectre plus large pour les environnements saturés.