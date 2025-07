Apple a proposé aujourd’hui les mises à jour iPadOS 17.7.9, macOS Ventura 13.7.7 et macOS Sonoma 14.7.7 qui concernent les anciens appareils ne pouvant pas installer iOS 18 ou macOS 15 Sequoia.

Des mises à jour de sécurité pour iPad et Mac

iPadOS 17.7.9 n’apporte pas de nouveautés, mais vient boucher 18 failles de sécurité. Cela concerne les éléments suivants :

Accessibilité

CFNetwork

Copyfile

CoreMedia

Lecture CoreMedia

Localiser

ICU

ImageIO

Kernel (noyau)

Libxslt

Brouillons Mail

Notes

Profils Sandbox

WebKit

Apple propose iPadOS 17.7.9 pour les iPad Pro, iPad Pro 2 et iPad 6. La mise à jour est à récupérer depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle. À noter qu’Apple ne propose pas iOS 17.7.9 pour les iPhone.

Du côté du Mac, macOS Ventura 13.7.7 vient corriger 41 failles de sécurité. Pour macOS Sonoma 14.7.7, ce sont 50 failles de sécurité qui ont été corrigées. Il est bon de noter que certaines sont communes entre les différents systèmes d’exploitation.

Ces mises à jour arrivent au même moment qu’iOS 18.6 sur iPhone et iPadOS 18.6 sur iPad. Les deux bouchent 29 failles de sécurité. Il y a aussi macOS 15.6 disponible aujourd’hui. Pour le coup, Apple a corrigé 87 vulnérabilités. On peut également évoquer watchOS 11.6 qui bouche 21 failles de sécurité, tandis que tvOS 18.6 et visionOS 2.6 en bouchent chacun 24.

Il est donc fortement conseillé de mettre à jour vos appareils afin d’avoir les derniers correctifs de sécurité en date.