En plus d’iOS 18.6 sur iPhone et d’iPadOS 18.6 sur iPad, Apple propose au téléchargement la version finale (build 24G84) de macOS 15.6 sur Mac. Elle arrive après plusieurs bêtas et une release candidate.

Les mises à jour x.6 pour les produits Apple

Apple fait savoir que macOS 15.6 corrige un bug qui empêchait le Finder et l’outil Apple Configurator de restaurer avec succès certains appareils qui étaient en mode DFU. Il y a aussi des correctifs de sécurité, mais les informations à leur sujet ne sont pas encore connues.

Pour mettre à jour votre Mac vers macOS 15.6, rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels.

Dans le même temps, Apple propose les mises à jour watchOS 11.6 (build 22U84) sur Apple Watch, tvOS 18.6 (build 22M84) sur Apple TV et visionOS 2.6 (build 22O785) sur Apple Vision Pro. Il n’y a pas de nouveautés particulières ici, le constructeur se contentant d’indiquer que les versions proposent diverses améliorations et corrigent des bugs, en plus de boucher des failles de sécurité. À l’instar de macOS 15.6, les détails sur les correctifs de sécurité ne sont pas encore dévoilés.

Certains d’entre vous ont probablement installé les bêtas de macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 et même iOS 26. Il n’y a pas de nouvelles versions aujourd’hui, il faudra attendre début août pour la cinquième bêta pour les développeurs et la deuxième bêta publique.