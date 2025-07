Apple vient de proposer au téléchargement la version finale (build 22G86) d’iOS 18.6 sur iPhone et d’iPadOS 18.6 sur iPad. Elle arrive après plusieurs bêtas et une release candidate pour les développeurs et testeurs publics.

Disponibilité d’iOS 18.6 en version finale

Sans surprise, iOS 18.6 n’est pas une grosse mise à jour logicielle. Apple dit que cette mise à jour apporte d’importantes corrections de bugs et mises à jour de sécurité, et corrige un problème dans Photos qui pouvait empêcher le partage des films souvenirs.

La mise à jour propose également des changements aux règles de l’App Store dans l’Union européenne. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dans l’UE verront apparaître une nouvelle interface pour installer des boutiques d’applications alternatives ou des applications provenant du site Web d’un développeur.

Pour installer iOS 18.6, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation. Sinon, vous pouvez télécharger le firmware depuis notre page dédiée puis procéder à l’installer via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows) si vous préférez cette méthode.

Il est possible que plusieurs d’entre vous ont installé la bêta d’iOS 26. La quatrième bêta pour les développeurs (à savoir la dernière en date) a vu le jour la semaine dernière, tout comme la première bêta publique. Il faudra attendre début août pour avoir le droit à la cinquième bêta pour les développeurs et la deuxième pour les testeurs publics.