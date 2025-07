Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 4 (build 23A5297i) d’iOS 26 sur iPhone et d’iPadOS 26 sur iPad. Elle arrive deux semaines après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

Bêta 4 pour iOS 26 et le reste

Il n’y a pas encore d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec cette nouvelle bêta d’iOS 26. Pour rappel, la bêta 3 avait apporté quelques changements. Le plus notable a été qu’Apple a réduit la transparence de la nouvelle interface Liquid Glass. Aussi, il y a eu de nouvelles variantes pour le fond d’écran par défaut, de petits ajustements sur le centre de contrôle, une nouvelle apparence pour le multitâche sur iPhone et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article.

Il va falloir installer la nouvelle bêta pour voir ce qu’elle propose.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger et installer la bêta 4 d’iOS 26.

Qu’en est-il de la bêta publique ? Une fuite a indiqué qu’elle devrait être disponible dès demain au téléchargement. Elle se basera logiquement sur la bêta 4 pour les développeurs.

Dans le même temps, Apple propose la bêta 4 de macOS Tahoe (build 25A5316i) sur Mac, de watchOS 26 (build 23R5317g) sur Apple Watch, de tvOS 26 (build 23J5316g) sur Apple TV et de visionOS 26 (build 23M5300g) sur Apple Vision Pro.