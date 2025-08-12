Elon Musk s’attaque à Apple, accusant le fabricant d’iPhone d’une « violation antitrust sans équivoque » en favorisant OpenAI (créateur de ChatGPT) dans les classements de l’App Store. Cette nouvelle offensive s’inscrit dans un contexte de rivalité intense entre xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, et OpenAI.

Une montée en puissance de Grok

xAI a récemment lancé Grok 4, un modèle de langage promettant des performances supérieures à celles de ses concurrents. Avec des fonctionnalités comme Grok Imagine (génération d’images et de vidéos) et des chatbots personnalisables, l’application Grok a grimpé dans les classements de l’App Store, passant de la 60e à la 29e place la semaine dernière, selon le cabinet App Figures.

Depuis le 11 août, xAI a rendu Grok 4 gratuit mondialement, propulsant l’application à la 5e place du classement général et à la 2e dans la catégorie Productivité aux États-Unis. Malgré cela, elle reste derrière ChatGPT d’OpenAI, qui domine les classements depuis près d’un an.

Dans un message sur X (ex-Twitter), Elon Musk a déclaré :

Apple agit de manière à rendre impossible pour toute entreprise d’IA autre qu’OpenAI d’atteindre la première place dans l’App Store, ce qui constitue une violation antitrust sans équivoque. xAI va engager des poursuites immédiatement.

Il a également critiqué l’absence de Grok et de son réseau social X (n°1 des applications d’actualités sur l’App Store), dans la section « Indispensable » de l’App Store, suggérant un biais politique :

Hé Apple App Store, pourquoi refusez-vous de mettre X ou Grok dans votre section « Indispensable » alors que X est l’application d’actualités n°1 mondiale et Grok est 5e toutes catégories confondues ? Vous faites de la politique ? Qu’est-ce qui se passe ? Les esprits curieux veulent savoir.

Un partenariat Apple et OpenAI en question

Apple a renforcé sa collaboration avec OpenAI en 2024, intégrant ChatGPT à Siri et aux outils d’écriture d’Apple Intelligence. Cette intégration, couplée à une promotion régulière de ChatGPT dans le contenu éditorial de l’App Store, est perçue par Elon Musk comme une entrave à la concurrence.

L’homme le plus riche au monde, qui a co-fondé OpenAI avant de quitter l’entreprise, est déjà en litige avec elle pour bloquer son passage à un modèle à but lucratif. Sa plainte contre Apple semble prolonger cette rivalité, Elon Musk estimant que l’App Store joue un rôle anticoncurrentiel en favorisant OpenAI.

Un contexte antitrust tendu

Elon Musk n’a pas fourni de preuves concrètes pour étayer ses accusations, mais son annonce intervient dans un climat d’examen minutieux sur les pratiques de l’App Store. En avril, un juge américain a statué qu’Apple avait enfreint une ordonnance en limitant la concurrence dans l’App Store, dans une affaire portée par Epic Games. L’Union européenne a également infligé une amende de 500 millions d’euros à Apple pour des restrictions techniques et commerciales contraires au Digital Markets Act (DMA).

La menace d’Elon Musk pourrait s’inscrire dans cette vague de contestations, bien que son absence d’arguments précis rende incertain le fondement juridique de sa plainte.

Il reste à voir si Elon Musk concrétisera sa menace de poursuites, un scénario qu’il a déjà brandi par le passé sans toujours aller jusqu’au bout.