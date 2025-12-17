L’analyse de fichiers de débogage de macOS indique que le HomePod mini 2 ne bénéficiera visiblement pas de N1, la puce réseau (Wi-Fi et Bluetooth) d’Apple déjà présente dans les iPhone 17. Le constructeur semble réserver sa puce aux modèles premium, laissant l’entrée de gamme s’appuyer sur des composants tiers.

Pas de puce Apple N1 sur le HomePod mini 2

Le code associé au futur HomePod mini 2 fait explicitement référence au système sans fil Sunrise, comme l’indique MacRumors. Ce nom de code désigne en interne les puces Bluetooth et Wi-Fi fournies par MediaTek. À l’inverse, la puce N1, identifiée sous le nom de code Centauri, est absente des fichiers liés à l’enceinte connectée.

Cette découverte suggère qu’Apple adopte une stratégie à deux vitesses : la puce N1 serait réservée aux appareils haut de gamme, tandis que les produits plus abordables continueront d’utiliser du matériel MediaTek moins coûteux. Outre le HomePod mini 2, cette logique s’appliquerait également à l’iPhone 17e, à l’iPad 12 et au MacBook moins cher avec la puce A18 Pro.

Ce choix technique prive l’enceinte des avancées apportées par la puce N1. Inauguré sur les iPhone 17, ce premier composant créé par Apple supporte le Bluetooth 6, le Wi-Fi 7 et le protocole Thread. Sa conception interne permet une intégration optimale avec le matériel et les logiciels Apple, offrant une efficacité et une fiabilité supérieures.

En tout cas, cette annonce que la puce N1 serait absente du HomePod mini 2 contredisent les précédentes informations de Mark Gurman de Bloomberg qui parlait de l’arrivée de la puce N1 sur les nouveaux Apple TV et HomePod mini.