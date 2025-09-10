Lors de l’annonce des nouveaux iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, Apple a dévoilé sa puce N1, un composant réseau conçu en interne qui s’occupe de la connectivité des nouveaux smartphones. Intégrant Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread, la N1 promet des performances accrues grâce à des optimisations.

Une puce réseau taillée pour l’efficacité

La puce N1, conçue par Apple, remplace les puces réseau précédemment fournies par des partenaires comme Broadcom. Grâce à une intégration poussée avec le matériel et les logiciels de l’iPhone, elle améliore l’efficacité énergétique et la fiabilité des fonctionnalités clés comme le partage de connexion et AirDrop. Cette approche sur mesure permet à Apple d’optimiser les performances réseau tout en réduisant la consommation d’énergie, contribuant à une autonomie amélioré pour les iPhone 17.

Bien que le support du Wi-Fi 7 soit hérité des iPhone 16, la N1 propose le Bluetooth 6, une évolution par rapport au Bluetooth 5.3 des précédents modèles. Cette version réduit les interférences dans les environnements encombrés, diminue la latence, améliore les cycles de veille et d’activation pour prolonger l’autonomie, tout en renforçant le support audio multi-flux pour des fonctionnalités comme l’audio spatial. Elle améliore également la compatibilité avec les aides auditives, offrant une meilleure expérience aux utilisateurs concernés.

Le support de Thread, déjà présent sur les iPhone 16, permet aux iPhone 17 de contrôler directement les appareils domestiques intelligents compatibles Thread. Cette technologie renforce l’intégration des iPhone dans les écosystèmes de maison connectée.

Une autonomie record

Grâce à la puce N1 et à d’autres optimisations, les iPhone 17 atteint des niveaux d’autonomie inégalés chez Apple. Par exemple, l’iPhone 17 Pro offre jusqu’à 39 heures de lecture vidéo, une performance qui place ces modèles parmi les iPhone les plus endurants à ce jour. Cette amélioration s’explique par l’efficacité énergétique de la puce N1, combinée à d’autres ajustements matériels et logiciels.

En remplaçant les puces tierces par la N1, Apple renforce son contrôle sur les composants. Pour rappel, le fabricant utilise de plus en plus de puces personnalisées, comme le processeur. Il y a l’A19 dans l’iPhone 17 et l’A19 Pro dans les iPhone 17 Pro, Pro Max et Air.