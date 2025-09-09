Apple a annoncé aujourd’hui les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, et il se trouve que l’autonomie est meilleure sur les modèles qui sont uniquement compatibles eSIM. Ces modèles n’ont par définition pas le tiroir pour la carte SIM physique et il y a une batterie plus grosse.

L’autonomie diffère selon les iPhone 17 Pro SIM et eSIM

Voici les pays où les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max n’ont pas de tiroir pour carte SIM :

Arabie Saoudite

Bahreïn

Canada

Émirats arabes unis

États-Unis

Guam

Îles Vierges des États-Unis

Japon

Koweït

Mexique

Oman

Qatar

Si l’on regarde sur le site français d’Apple, l’iPhone 17 Pro (avec tiroir à carte SIM donc) est annoncé pour avoir jusqu’à 31 heures en lecture vidéo et jusqu’à 28 heures en streaming vidéo. Du côté des États-Unis, l’iPhone 17 Pro (uniquement eSIM) propose jusqu’à 33 heures en lecture vidéo et jusqu’à 30 heures en streaming vidéo. Il y a donc un gain de deux heures dans les deux cas.

La situation est identique pour l’iPhone 17 Pro Max. En France, on retrouve 37 heures de lecture vidéo et 33 heures de streaming vidéo. Aux États-Unis, ce sont 39 heures et 35 heures respectivement.

Il aurait été intéressant qu’Apple propose à la vente les deux modèles en France et dans les autres pays afin que les utilisateurs puissent faire leur choix. Mais ce n’est pas le cas.

Le cas des iPhone 17 et iPhone Air

Pour ce qui est de l’iPhone 17, l’absence du tiroir de carte SIM ne change rien. Qu’importe la variante, Apple annonce 30 heures en lecture vidéo et 27 heures en streaming vidéo.

Et tant qu’on y est, autant parler de l’iPhone Air. Apple annonce 27 heures en lecture vidéo et 22 heures en streaming vidéo. C’est donc le moins bon des quatre, comme les rumeurs l’avaient annoncé.

Apple a fait savoir que les quatre iPhone 17 seront disponibles à la précommande le 12 septembre, avec une commercialisation le 19. Les prix pour chaque modèle sont à retrouver sur cet article dédié.