Apple a levé le voile sur son tout nouvel iPhone 17 lors de cette keynote. Ce modèle marque une nouvelle étape dans l’évolution de son smartphone emblématique, avec des nouveautés notables aussi bien en termes de design que de performances. L’iPhone 17 débute désormais avec 256 Go de stockage, un changement significatif alors que les générations précédentes proposaient 128 Go en configuration d’entrée de gamme.

Design : continuité et subtils changements

Le design de l’iPhone 17 reste fidèle aux rumeurs : deux capteurs photo alignés verticalement à l’arrière, cinq coloris au catalogue, et un écran de 6,3 pouces aux bordures affinées. L’ensemble conserve l’esthétique minimaliste chère à Apple tout en gagnant en modernité grâce à ces ajustements. La solidité progresse également : le nouvel écran est protégé par un verre céramique de deuxième génération, annoncé comme trois fois plus résistant face aux rayures.

Un écran ProMotion plus lumineux et plus fluide

La véritable évolution de l’iPhone 17 se trouve du côté de l’affichage. L’écran ProMotion propose un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, pouvant descendre jusqu’à 1 Hz pour optimiser la consommation en mode Always-On. La luminosité atteint désormais un record de 3000 nits, un atout pour une lisibilité parfaite même en plein soleil. De quoi offrir une expérience visuelle inégalée sur un modèle « non Pro ».

Puce A19 : puissance et efficacité

Sous le capot, l’iPhone 17 intègre la nouvelle puce A19 gravée en 3 nm. Elle embarque un CPU à six cœurs (deux haute performance et quatre économes) et un GPU à cinq cœurs. Selon Apple, cette configuration offre 20 % de performances supplémentaires par rapport à l’A18. En pratique, cela se traduit par une meilleure fluidité dans les applications exigeantes, une gestion plus efficace de l’énergie et une compatibilité complète avec Apple Intelligence et iOS 26.

L’autonomie reste officiellement annoncée à « une journée complète », mais Apple promet une lecture vidéo prolongée de huit heures par rapport à l’iPhone 16, notamment grâce à la gestion intelligente de l’écran ProMotion. La recharge, elle aussi, gagne en rapidité, confirmant les efforts de la marque pour améliorer l’endurance de ses appareils.

Une caméra frontale repensée pour l’ère des selfies

La caméra frontale constitue l’une des surprises de cette génération. Plus grande et désormais de forme carrée, elle élargit considérablement l’angle de vue. Les utilisateurs peuvent ainsi capturer des selfies avec davantage de recul, et même passer en mode paysage tout en tenant l’iPhone verticalement. L’intelligence artificielle se charge d’ajuster automatiquement l’image pour un rendu optimal.

Ce système rappelle la fonction Center Stage déjà présente sur les iPad et Mac, mais adapté cette fois au smartphone. Apple souligne l’importance de cette évolution en rappelant que les utilisateurs ont capturé près de 500 milliards de selfies en 2024 avec leurs iPhone. Un chiffre impressionnant qui illustre l’enjeu de cette mise à jour.

Un iPhone pensé pour séduire le plus grand nombre

Avec ses 256 Go de stockage par défaut, son écran ProMotion lumineux, la puissance de la puce A19 et une caméra frontale totalement réinventée, l’iPhone 17 incarne une évolution ambitieuse du modèle de base. S’il n’atteint pas le niveau des déclinaisons Pro, il reprend plusieurs technologies haut de gamme et offre un rapport performances/équipements particulièrement attractif.

Apple confirme ainsi sa volonté de renforcer la valeur perçue de son iPhone standard, qui demeure le modèle le plus vendu de la gamme. L’iPhone 17 s’impose comme un smartphone polyvalent, pensé aussi bien pour les usages quotidiens que pour la création de contenu, et prêt à séduire un public toujours plus large.