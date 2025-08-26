Apple a officialisé la tenue d’une keynote le 9 septembre prochain, ce sera l’occasion de découvrir les iPhone 17. La date n’en est soi pas surprise, sachant qu’elle avait déjà fuité. Le carton d’invitation indique Awe Dropping. La version française communiquée par Apple est « Wow en vue ».

Présentation officielle des iPhone 17 le 9 septembre

La keynote du 9 septembre aura lieu à 19 heures (heure française) au Steve Jobs Theater à l’Apple Park à Cupertino. À l’instar des précédents rendez-vous, Apple proposera sa conférence en ligne. Tout le monde pourra ainsi découvrir la présentation des nouveautés.

Sans surprise, cette conférence sera l’occasion de découvrir les iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Les fuites ont déjà dévoilé la plupart des détails. Par exemple, les iPhone 17 Pro et Pro Max vont avoir un bloc photo bien plus imposant cette année. Ils auront aussi une moitié en aluminium et l’autre en verre. La puce A19 Pro sera également présente, tout comme de nouveaux coloris, dont un modèle orange.

En ce qui concerne l’iPhone 17 Air, ce sera un tout nouveau modèle dans la gamme. Il remplacera le modèle Plus. L’iPhone 17 Air aura la particularité d’être très fin, avec une épaisseur de 5,5 mm. À noter qu’il se murmure que le smartphone supportera uniquement l’eSIM et non la carte SIM physique. Viendra ensuite l’iPhone 17 standard qui, pour le coup, n’évoluerait pas beaucoup par rapport à l’iPhone 16. Malgré tout, il embarquerait enfin un écran 120 Hz, à l’instar des autres modèles, au lieu de 60 Hz comme c’est le cas aujourd’hui.

Outre les nouveaux iPhone, Apple devrait annoncer les Apple Watch Series 11 et Apple Watch Ultra 3. Il ne faudrait pas s’attendre à un chamboulement par rapport aux modèles actuels. Il y aura aussi les AirPods Pro 3 qui devraient arborer un nouveau design, que ce soit pour le boîtier ou les écouteurs eux-mêmes, ainsi que proposer des améliorations au niveau de la qualité audio.

À suivre en direct sur iPhoneAddict

Il sera possible de suivre la keynote en direct avec nous sur iPhoneAddict. Et si vous utilisez notre application iAddict sur iPhone ou iPad, il suffira de se rendre sur l’onglet Keynote.