Apple a mis en ligne une nouvelle publicité sur sa chaîne YouTube qui concerne Apple Pay et sa facilité d’utilisation, tout particulièrement dans une situation chaotique.

« Comptez sur Apple Pay »

La publicité montre une femme en train de conduire pour échapper à un monstre qui pourrait rappeler Godzilla. Mais il y a un problème : elle est sur la réserve d’essence, il faut donc faire le plein le plus rapidement possible.

Elle se dirige donc vers une station d’essence et se tourne vers le comptoir pour payer. Elle frappe à la vitre pour que l’employé se dépêche mais celui-ci est occupé. Il montre alors le terminal de paiement. La femme commence à chercher sa carte bancaire, mais ne la trouve pas. Elle voit ensuite une affiche montrant qu’il est possible de payer avec Apple Pay. Elle utilise alors son iPhone pour payer avec Apple Pay en appuyant deux fois sur le bouton situé sur le côté droit.

La publicité se termine avec le slogan « Comptez sur Apple Pay » et l’employé émet un son en voyant le monstre être à côté de lui.

Apple Pay est disponible dans de nombreux pays. En France, le service est compatible avec la quasi-totalité des banques, que ce soit les banques physiques ou les banques en ligne.