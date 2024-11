Apple a mis en ligne une nouvelle publicité qui se concentre sur Apple Pay et plus exactement sa facilité d’utilisation pour acheter des produits. En l’occurrence, l’achat concerne une transaction en ligne.

La publicité met en avant une femme assise confortablement dans son fauteuil. Elle est face à sa collection de 18 assiettes. Mais il se trouve qu’elle dispose de 19 supports, elle peut donc mettre une assiette supplémentaire. C’est là qu’elle utilise son iPhone pour repérer un modèle qui lui plaît sur un site. Elle utilise ensuite Apple Pay pour payer en quelques secondes grâce à l’usage de Face ID pour valider la transaction.

La réclame se termine avec le slogan « Pay the Apple Way ». C’est aussi le slogan affiché sur le site d’Apple. En France, la traduction sur le site d’Apple est « Le paiement façon Apple ».

Pour rappel, Apple Pay est un système de paiement mobile sécurisé permettant aux utilisateurs de régler des achats en magasin, en ligne ou dans des applications via leur iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac. Cela utilise la technologie NFC (Near Field Communication) pour les paiements sans contact et intègre des fonctionnalités de sécurité avancées comme l’authentification par Face ID, Touch ID ou un code de sécurité.