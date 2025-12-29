Apple continue de tracer sa route dans l’univers du spatial computing. Un récent brevet publié par la firme à la pomme dévoile une avancée majeure dans la conception de personas XR photoréalistes, bien au-delà des capacités actuelles du Vision Pro. L’objectif est ici de créer des avatars numériques capables de se comporter comme des entités physiques et sensibles à leur environnement en temps réel.

Des avatars qui obéissent aux lois de la physique

Contrairement aux avatars traditionnels, souvent statiques ou uniquement animés par les mouvements de l’utilisateur, Apple décrit ici un système où la représentation numérique s’adapte dynamiquement aux conditions extérieures. Vent, pluie, gravité ou éclairage influencent directement l’apparence et la géométrie du persona. « Le résultat est une présence numérique qui semble réellement exister dans la scène affichée », décrit le brevet.

Une technologie basée sur l’IA et la simulation en temps réel

Le procédé repose sur la capture de données visuelles et de capteurs, combinée à des modèles d’apprentissage automatique avancés, tels que des réseaux génératifs ou des fonctions implicites alignées sur les pixels. Une fois la scène analysée, le système ajuste textures, cheveux, vêtements ou posture de l’avatar pour refléter fidèlement les forces environnementales détectées ou déduites.

Un pas décisif vers la coprésence XR

L’une des nouveautés majeures réside dans la capacité à afficher un utilisateur situé dans un environnement donné au sein d’un autre décor, réel ou virtuel. Même à distance, le persona adopte les caractéristiques physiques de la scène d’accueil. Apple précise que cette approche dépasse les Personas actuels du Vision Pro, dont la géométrie reste essentiellement fixe. A noter enfin que ce brevet ne concerne pas EyeSight, la fonction externe du casque, mais s’inscrit dans une vision plus large de la « coprésence » immersive.