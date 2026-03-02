Apple s’apprête à vivre une semaine particulièrement intense. Si l’on en croit des informations relayées par Bloomberg, la firme de Cupertino aurait prévenu les équipes de ses Apple Store physiques de se préparer à une “forte affluence” dans les prochains jours. En interne, certains employés évoqueraient même une mobilisation comparable à celle précédant la sortie des nouveaux iPhone à l’automne.

Pour rappel, la marque à la pomme a récemment teasé “une grande semaine à venir”, avec des annonces étalées entre lundi et mercredi. Plusieurs produits sont attendus, mais l’un d’eux pourrait susciter un engouement bien plus large que les autres.

Un MacBook plus abordable pour séduire les switchers

La nouveauté la plus surveillée serait un MacBook à prix réduit, positionné comme une alternative plus accessible dans l’écosystème macOS. En interne, l’ordinateur serait décrit comme une “valeur incroyable”, avec l’objectif clair d’attirer les utilisateurs de PC Windows et de Chromebook.

Jour d’affluence pour l’ouverture de l’Apple Store de Miami

Les estimations évoquent un tarif compris entre 599 et 799 dollars aux États-Unis, avec des remises supplémentaires pour les étudiants et le secteur éducatif. Ce modèle embarquerait la puce A18 Pro, déjà vue sur l’iPhone 16 Pro, plutôt qu’un processeur de la gamme M. Le nouveau MacBook disposerait d’un écran de 12,9 pouces, de 8 Go de mémoire vive et de ports USB-C standards.

D’autres mises à jour matérielles attendues

Parmi les autres annonces potentielles figurent un iPhone 17e doté d’une puce A19, un iPad Air équipé du M4, un iPad 12 sous A18, ainsi que des MacBook Air et MacBook Pro intégrant les puces M5, M5 Pro et M5 Max.

Si ces mises à jour semblent principalement centrées sur les performances, le MacBook plus abordable pourrait bien être la véritable surprise de la semaine… au point de boosterv l’affluence dans les Apple Store ? Réponse dans quelques heures…