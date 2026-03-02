Apple prévoit de remplacer Core ML, son framework d’apprentissage automatique, par un nouveau framework baptisé Core AI lors de la WWDC 2026 en juin, selon Mark Gurman de Bloomberg. Ce changement s’inscrit dans une refonte plus ambitieuse de l’intelligence artificielle qui concernera iOS 27 et macOS 27.

Au revoir Core ML, bonjour Core AI

Le changement de « ML » (machine learning, apprentissage automatique) vers « AI » (IA) est délibéré : Apple a bien compris que le terme « apprentissage automatique » commence à devenir obsolète, aussi bien pour les développeurs que pour le grand public. La vocation du framework reste identique, à savoir permettre aux développeurs d’intégrer des modèles d’IA externes dans leurs applications. Mais le nouveau nom signale une attention renouvelée de la part d’Apple sur cet outil, avec à la clé de nouvelles API et des méthodes simplifiées pour incorporer des fonctionnalités d’IA sans recourir à des ressources tierces ou créer des outils de zéro.

Core AI n’est qu’un volet d’un chantier IA bien plus vaste. iOS 27 et macOS 27 accueilleront un Siri entièrement repensé avec un chatbot (façon ChatGPT), développé en interne sous le nom de code Campo. Ce nouveau Siri IA s’appuiera également sur Google Gemini pour capitaliser sur des fonctionnalités avancées comme l’accès aux données personnelles de l’utilisateur et le contrôle d’applications tierces via l’assistant. Le projet de départ était de proposer ce Siri IA avec iOS 26.4, mais les plans ont changé.

La WWDC 2026, qui devrait logiquement avoir lieu en juin (comme chaque année), permettra de clarifier l’ensemble des nouveautés d’iOS 27 et de mesurer l’ampleur réelle du pivot d’Apple vers l’IA pour ses nouveaux systèmes d’exploitation.