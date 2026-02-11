Apple rencontre des difficultés avec la refonte de Siri IA et réfléchit à répartir plusieurs fonctions dans iOS 26.5 (qui arrivera en mai) et même iOS 27 (qui arrivera en septembre) au lieu d’iOS 26.4 (qui arrivera en mars), selon Bloomberg. Cette stratégie de décalage intervient alors que le nouveau Siri utilisera les Apple Foundations Models qui s’appuient en grande partie sur Google Gemini.

Plusieurs problèmes avec la version test

Annoncée en juin 2024 avec Apple Intelligence, le nouveau Siri IA devait mieux exploiter des données personnelles et ce qui s’affiche à l’écran pour exécuter des demandes plus utiles. Mais ces dernières semaines, les tests ont mis en évidence de nouveaux problèmes, au point qu’Apple revoit son calendrier de sortie.

Les problèmes sont les suivants : Siri traite parfois mal certaines requêtes ou met trop de temps à répondre, surtout quand la demande est complexe et exige un traitement plus long. À cela s’ajoutent des soucis de précision et un bug qui coupe la parole à l’utilisateur quand il parle trop vite.

Autre comportement gênant : l’assistant retombe parfois sur ChatGPT (qui est intégré à Siri) au lieu d’utiliser la nouvelle technologie d’Apple, y compris quand l’assistant devrait être capable de gérer la demande.

Ces fonctions de Siri IA qui devraient rater iOS 26.4

Apple a récemment demandé à des ingénieurs de tester quelques nouveautés avec iOS 26.5, ce qui suggère un décalage d’au moins une mise à jour. Des versions internes d’iOS 26.5 affichent d’ailleurs un message signalant l’ajout de certaines améliorations de Siri.

La fonction la plus menacée est l’extension de l’accès de Siri aux données personnelles, avec des cas d’usage du type : retrouver dans de vieux messages un élément (un podcast, heure de vol, etc) envoyé par un proche et y accéder immédiatement. Des itérations internes incluent aussi un réglage permettant aux employés d’activer un aperçu de cette fonction, signe qu’Apple pourrait avertir les utilisateurs d’une sortie incomplète ou peu fiable, comme pour certaines fonctionnalités en phase bêta.

D’autres retards concernent les commandes vocales avancées pour agir dans les applications via les App Intents. L’objectif est d’enchaîner des actions en une seule phrase, par exemple retrouver une image, la modifier puis l’envoyer à un contact. Mais les employés d’Apple notent le support existe déjà partiellement sans fonctionner de manière fiable dans tous les cas.

En parallèle, des versions de test d’iOS 26.5 embarquent aussi deux fonctionnalités non annoncées par Apple. Il y a un outil de recherche Web et une génération d’images personnalisée. Apple a également testé ces deux capacités dans iOS 26.4, ce qui laisse ouverte la possibilité que certaines nouveautés arrivent malgré tout avec cette mise à jour.

La recherche Web viserait une réponse synthétisée avec un résumé et des liens vers des sites pertinents, dans un esprit proche d’outils comme Perplexity. La génération d’images utiliserait quant à elle le même moteur que l’application Image Playground, mais des employés ayant testé iOS 26.5 la décrivent comme encore capricieuse.

Un chatbot IA avec iOS 27, façon ChatGPT

Même en étalant les fonctions, Apple prépare une initiative plus importante pour iOS 27 et macOS 27 : un Siri remanié pour se comporter davantage comme un chatbot, à la manière de ChatGPT. Cette version tournerait grâce à l’IA hébergée sur les serveurs Google et un modèle Gemini personnalisé plus avancé.

Apple teste également cette approche via une application Siri autonome afin de permettre aux utilisateurs de gérer leurs interactions passées avec le chatbot.