Apple présente deux nouveaux écrans Retina 5K de 27 pouces destinés à des profils distincts : le Studio Display, qui modernise la formule existante avec du Thunderbolt 5 et un audio amélioré, et le tout nouveau Studio Display XDR qui propose le rétroéclairage Mini-LED, le taux d’affichage de 120 Hz et la gamme de couleurs Adobe RGB pour les professionnels les plus exigeants.

Le Studio Display s’améliore

Le Studio Display embarque un écran Retina 5K de 27 pouces à 600 nits avec une gamme de couleurs P3, soit plus de 14 millions de pixels. La caméra de 12 mégapixels prend désormais en charge Desk View, ce qui affiche simultanément l’utilisateur et une vue en plongée de son bureau lors des appels vidéo, en complément de la fonction Cadre centré. Le système audio à six haut-parleurs a été revu en profondeur : quatre woofers à annulation de force produisent des basses 30 % plus profondes que la génération précédente, associés à deux tweeters pour un rendu immersif avec l’audio spatial. Trois micros de qualité studio avec beamforming complètent l’ensemble.

La connectivité marque la progression la plus notable par rapport au modèle précédent. Deux ports Thunderbolt 5 permettent de brancher jusqu’à quatre Studio Display en série (pour un total d’environ 60 millions de pixels), de connecter des accessoires haut débit ou de charger un MacBook Pro 14 pouces à 96 W via le câble Thunderbolt 5 Pro fourni. Deux ports USB-C supplémentaires assurent la connexion de périphériques et la recharge.

Le Studio Display est disponible avec verre standard ou verre nano-texturé en option. Le support à inclinaison réglable est fourni de série, avec possibilité d’opter pour un support à inclinaison et hauteur réglables ou un kit VESA. Les précommandes débutent le 4 mars et la commercialisation se fera le 11 mars. Le modèle avec verre standard coûte 1 699 euros, là où la version avec le verre nano-texturé coûte 1 999 euros.

Studio Display XDR : Mini-LED, 2 000 nits en HDR et 120 Hz

Le Studio Display XDR adopte une technologie d’affichage nettement supérieure autour du même format 27 pouces en 5K (5 120 x 2 880 pixels). Son rétroéclairage Mini-LED repose sur 2 304 zones de gradation locale pour un contraste de 1 000 000:1, une luminosité SDR de 1 000 nits et une luminosité HDR de pointe de 2 000 nits. La gradation locale fine réduit drastiquement les effets de blooming et de halo sur les contenus HDR.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz s’accompagne de la fonction de synchronisation adaptative qui ajuste dynamiquement la fréquence entre 47 et 120 Hz pour les jeux et la lecture vidéo. Sur le plan colorimétrique, le Studio Display XDR prend en charge à la fois la gamme P3 et la gamme Adobe RGB, accessibles depuis un même préréglage par défaut, avec une couverture Rec. 2020 supérieure à 80 % pour l’étalonnage et le montage vidéo HDR.

La caméra 12 mégapixels avec Cadre centré et Desk View, les trois micros studio avec beamforming et le système audio six haut-parleurs avec l’audio spatial sont identiques au Studio Display. La connectivité monte d’un cran : le câble Thunderbolt 5 Pro fourni délivre jusqu’à 140 W, suffisant pour charger rapidement un MacBook Pro 16 pouces. Un second port Thunderbolt 5 permet la connexion d’accessoires ou la mise en série d’écrans additionnels, complété par deux ports USB-C.

Le support fourni de série est à inclinaison et hauteur réglables, avec un bras balancier offrant 105 mm d’amplitude qui, selon Apple, donne l’impression que l’écran flotte lors des ajustements. Un kit VESA est disponible en option.

Apple fait savoir que le Studio Display XDR sera là aussi disponible en précommande dès demain, avec une commercialisation le 11 mars. Le modèle avec le verre standard est au prix de 3 499 euros, là où le modèle avec le verre nano-texturé est à 3 799 euros.