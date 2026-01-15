Apple a fait enregistrer un nouvel écran portant le numéro de modèle A3350 auprès d’un régulateur chinois, signalant une commercialisation potentielle dans les mois à venir. Ce dépôt, repéré par MacRumors, confirme l’intégration d’une dalle LCD haute performance et écarte de fait l’option OLED pour cette référence spécifique.

Apple Studio Display 2 ou Pro Display XDR 2 ?

Le document du régulateur chinois ne permet pas de trancher entre une seconde génération du Studio Display ou une mise à niveau du Pro Display XDR. Si le Pro Display XDR n’a pas évolué depuis décembre 2019, les rumeurs récentes se concentrent davantage sur le Studio Display 2. L’usage confirmé du LCD n’exclut pas une montée en gamme via un rétroéclairage mini-LED, une technologie qui permettrait d’accroître la luminosité maximale et le taux de contraste.

Si les bruits de couloir se concrétisent, ce futur moniteur pourrait combler les lacunes du modèle actuel qui dispose d’une dalle 5K de 27 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz, une luminosité de 600 nits et un prix de 1 749 €. Les fuites évoquent le support du HDR et un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz grâce au système ProMotion d’Apple. L’intégration d’une puce A19 ou A19 Pro est également pressentie pour remplacer l’A13 Bionic, offrant ainsi des améliorations pour la caméra et le traitement du signal.

Un possible lancement aux côtés du Mac Studio M5

L’historique d’Apple laisse présager une annonce au printemps. Le Studio Display actuel avait suivi un parcours identique, apparaissant dans cette même base de données environ trois mois avant son lancement en mars 2022. En appliquant ce schéma, une sortie en mars ou avril de cette année semble plausible.

Cette fenêtre de lancement serait stratégique pour Apple. Elle permettrait de dévoiler ce nouvel écran simultanément avec le prochain Mac Studio équipé des puces M5, reformant ainsi le duo ordinateur de bureau et moniteur.