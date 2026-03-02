En plus de l’iPhone 17e, Apple annonce un nouvel iPad Air qui embarque la puce M4. La tablette propose plusieurs améliorations par rapport à l’iPad Air M3 qui a vu le jour l’an dernier.

Les nouveautés de l’iPad Air M4

Apple vante le gain de puissance avec la puce M4 : +30 % par rapport à l’iPad Air M3 et jusqu’à 2,3 fois par rapport à l’iPad Air M1. Le CPU (processeur) de 8 cœurs et le GPU (puce graphique) 9 cœurs de la puce M4 permettent d’avoir le rendu 3D avec du ray tracing de deuxième génération et du mesh shading accéléré matériellement. C’est 4 fois plus rapide en rendu 3D pro avec ray tracing en comparaison avec l’iPad Air M1.

En outre, la RAM passe à 12 Go (là où l’iPad Air M3 avait 8 Go de mémoire), avec une bande passante mémoire portée à 120 Go/s. Le Neural Engine de 16 cœurs est trois fois plus rapide que celui de la puce M1, avec une optimisation pour les tâches d’IA. Cela peut être la recherche de sujets dans les photos, les modèles génératifs dans les applications tierces ou encore les fonctionnalités d’Apple Intelligence.

La connectivité fait l’objet d’une double mise à niveau. La puce N1, conçue par Apple, apporte le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, avec des performances améliorées sur les réseaux 5 GHz et une fiabilité accrue pour le partage de connexion et AirDrop. Les modèles cellulaires embarquent le modem C1X (déjà présent sur l’iPad Pro M5) qui offre des débits jusqu’à 50 % plus rapides et une consommation énergétique du modem réduite de 30 % par rapport à l’iPad Air M3. Ces deux puces contribuent à l’autonomie tout au long de la journée.

D’autre part, l’iPad Air M4 supporte l’Apple Pencil Pro, le Magic Keyboard et tourne sous iPadOS 26.

Prix et date de sortie

Apple annonce que les précommandes pour l’iPad Air M4 débuteront le 4 mars à 15h15. La commercialisation se fera dès le 4 mars. Les coloris sont gris sidéral, bleu, violet et lumière stellaire. Voici les prix de chaque variante.

11 pouces :

128 Go : à partir de 669 €

256 Go : à partir de 799 €

512 Go : à partir de 1 049 €

1 To : à partir 1 299 €

13 pouces