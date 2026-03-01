C’est à partir de demain qu’Apple va annoncer de nouveaux produits et il y aura le MacBook low-cost dans la liste. Le fabricant est persuadé que ce modèle va être intéressant d’un point de vue tarifaire par rapport à ses performances.

Un bon rapport qualité-prix pour le MacBook low-cost

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a prévenu ses équipes en Apple Store d’un afflux massif de clients pour la semaine à venir à la suite d’annonces de produits. Selon plusieurs employés, le niveau de préparation est comparable à ce qui précède les lancements d’iPhone en septembre. C’est un signal fort sur l’ampleur de la demande anticipée.

Les préparatifs en disent long : les Apple Store ont pour instructions de dédier une table entière à l’un des nouveaux produits, une disposition réservée aux lancements avec un fort impact commercial. Cela pointe directement vers le nouveau MacBook low-cost, décrit en interne comme une « valeur incroyable », qu’Apple positionnera comme un levier de conversion majeur auprès des utilisateurs de Windows et ceux avec un ordinateur Chromebook. De plus, c’est potentiellement la porte d’entrée vers le Mac pour les possesseurs d’iPhone qui n’ont pas encore d’ordinateur. Les horaires élargis du personnel, autre mesure réservée aux lancements d’iPhone, confirment que l’entreprise s’attend à une forte pression dans ses boutiques.

Si l’on en croit les fuites, Apple annoncera les produits suivants à partir de demain : iPhone 17e avec puce A19, iPad Air 8 avec puce M4, iPad 12 avec puce A18, MacBook Air avec puce M5, MacBook Pro avec puces M5 Pro et M5 Max, et donc le MacBook low-cost. Les rumeurs suggèrent un tarif entre 599 et 799 dollars. L’ordinateur portable aurait la puce A18 Pro, soit la même que l’on retrouve dans l’iPhone 16 Pro.

Le calendrier prévu suggère des présentations lundi 2 mars, mardi 3 mars et mercredi 4 mars, avec le dernier jour marquant également le début d’un session de prise en main pour des médias sélectionnés à New York, Londres et Shanghai.