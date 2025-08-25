Un livreur de 38 ans travaillant pour Spark a été arrêté dans le Maryland après plusieurs tentatives rocambolesques de vol dans un Walmart local. Si l’on en croit les informations de The Bay Net, l’homme s’est d’abord présenté au magasin pour récupérer une commande (parfaitement légitime celle-là), mais a tenté de dissimuler un MacBook au cours du processus. Repéré par un employé, l’ordinateur a été immédiatement récupéré. Fait surprenant, le suspect est revenu seulement 90 minutes plus tard pour tenter une nouvelle fois de subtiliser le même appareil. Cette fois, le brigand avait enveloppé l’ordinateur dans une serviette et tenté de le faire passer à la caisse comme simple achat de linge de maison. L’astuce a de nouveau échoué, laissant l’homme repartir bredouille.

Une semaine plus tard, le livreur a tout de même réussi à dérober un robot culinaire Ninja Kitchen d’une valeur de 149 dollars. Mais sa chance n’aura pas duré : les enquêteurs ont pu rapidement l’identifier grâce à la base de données de Spark, qui contient des photos et des informations personnelles de ses chauffeurs. On salue tout de même l’audace du suspect, prêt à risquer une arrestation pour le même objet en l’espace d’une nuit.