Un homme chinois de 35 ans, dirigeant d’un magasin d’informatique à Tokyo, a été inculpé pour avoir orchestré un trafic illégal auquel participaient des des étudiants chinois logeant au Japon. Ces étudiants utilisaient leurs réductions étudiantes chez Apple pour acheter des MacBook, puis ces MacBook étaient ensuite revendus à l’étranger via des filières parallèles.

Si l’on en croit The Japan Times, la police métropolitaine de Tokyo a arrêté le dirigeant de la boutique après que ce dernier ait incité des étudiants à acheter 18 MacBooks dans deux Apple Store de la ville. Les autorités estiment cependant que l’homme aurait acquis au total près de 700 ordinateurs en utilisant le même stratagème. Le trafic impliquait également les cartes de crédit de l’entreprise ainsi qu’une femme affiliée au syndicat criminel Chinese Dragon, qui aurait joué le rôle d’intermédiaire.

Toujours dans la rubrique des faits divers, on apprend qu’il ne fait pas bon voler des iPhone à Singapour : un homme arrêté dans la cité-état après avoir volé un iPhone et deux sacs dans une mosquée pendant que les fidèles priaient a écopé d’une peine de prison de 2 ans et 10 mois pour ces larcins. Dur !