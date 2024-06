Un groupe de cinq ressortissants chinois a été arrêté aux Etats-Unis et accusé d’avoir volé plus de 12,3 millions de dollars de produits Apple en rapportant de faux iPhone et iPad dans les Apple Store. L’arnaque consistait à recevoir des appareils contrefaits non fonctionnels en provenance de Chine et à les renvoyer aux Apple Store, qui les remplaceraient ensuite par des produits authentiques expédiés à l’étranger.

Les accusés, Yang Song, Junwei Jiang, Zhengxuan Hu, Yushan Lin et Shuyi Xing, risquent jusqu’à 20 ans de prison pour chacun des chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude, et jusqu’à 10 ans pour l’accusation de complot en vue de trafic de contrefaçon de marchandises. Le groupe aurait travaillé avec des complices en Chine pour recevoir de faux produits Apple dans divers endroits du sud de la Californie, puis aurait amené les appareils non fonctionnels dans les Apple Stores pour recevoir de véritables produits de remplacement.

L’arnaque visait plus de 10 Apple Stores différents dans le sud de la Californie, les accusés retournant frauduleusement et tentant de restituer plus de 16 000 appareils Apple contrefaits. L’acte d’accusation allègue que le groupe aurait visité jusqu’à 10 magasins Apple différents en une seule journée pour restituer des appareils contrefaits.