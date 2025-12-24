L’émulateur Wii U Cemu s’apprête à franchir une étape décisive sur macOS. Avec sa prochaine version 2.7, le logiciel abandonne progressivement Vulkan au profit de Metal, l’API graphique d’Apple, une transition qui pourrait transformer l’expérience de jeu sur Mac.

Pourquoi Metal change la donne sur macOS

Jusqu’à présent, Cemu reposait sur OpenGL — une technologie désormais obsolète chez Apple — ou sur Vulkan via MoltenVK, une couche de traduction qui convertit les appels Vulkan vers Metal. Cette solution permettait la compatibilité, mais au prix de performances limitées et de fonctionnalités bridées.

Mario Kart 8 tournant sur Mac grâce à CEMU

Désormais, l’intégration native de Metal permet à l’émulateur d’exploiter pleinement les capacités graphiques des Mac modernes. Le développeur SamoZ256, à l’origine de cette implémentation, a vu son travail validé pour une intégration officielle dans Cemu 2.7.

Des performances jusqu’à deux fois supérieures

Les premiers retours sont prometteurs. Dans certains scénarios, les performances seraient même doublées. The Legend of Zelda: Breath of the Wild se rapproche ainsi des 60 images par seconde sur un MacBook Air équipé d’une puce Apple Silicon, tandis que Mario Kart 8 tourne en 2K à 60 fps, soit la définition native de l’écran.

Vers une version iOS ou iPadOS ?

L’adoption de Metal et l’optimisation pour Apple Silicon relancent une question récurrente : Cemu pourrait-il un jour arriver sur iPad ou iPhone ? Rien n’est confirmé, mais cette évolution technique rapproche clairement l’émulateur de l’écosystème mobile d’Apple.