L’actrice canadienne Catherine O’Hara, figure incontournable du cinéma (de comédie) et de la télévision, est décédée le 30 janvier 2026 à l’âge de 71 ans. Révélée au grand public par des rôles devenus cultes dans Beetlejuice et Maman, j’ai raté l’avion, cette actrice au don inné pour la comédie laisse derrière elle une carrière exceptionnelle. Plus de cinquante films et une trentaine de séries jalonnent la parcours de cette brillante actrice.

Une filmographie riche et transgénérationnelle

Catherine O’Hara restera durablement associée au personnage de Kate McCallister, mère débordée mais inoubliable de la saga Maman j’ai raté l’avion, ainsi qu’à Moira Rose dans Schitt’s Creek, un rôle qui lui a valu une reconnaissance critique internationale.

Une présence remarquée jusqu’à ses derniers projets

Plus récemment, Catherine O’Hara tenait l’un des rôles principaux de la série The Studio sur Apple TV, où elle interprétait la productrice déchue Patty Leigh. Plusieurs des séquences les plus drôles de la série la mettent en scène, et elle apparait en second dans le casting, juste après Seth Rogen. Autant dire que les scénaristes vont devoir trouver un moyen de justifier son absence dans la saison 2 (déjà confirmée)… tout en lui rendant probablement hommage. Selon une source proche de la production, Catherine O’Hara n’a pas pu participer aux premiers jours de tournages de la saison 2 de The Studio. Les prises de vue auraient démarré la semaine dernière (quelques jours donc avant le décès de l’actrice), et O’Hara devait apparaître dans plusieurs scènes.

L’équipe de tournage aurait réorganisé le planning pour se concentrer sur des séquences sans son personnage, invoquant des « raisons personnelles ». La source précise que personne ne savait qu’O’Hara faisait face à de sérieux problèmes de santé à ce moment-là. Au final, l’actrice n’aurait tourné aucune scène pour cette nouvelle saison.

O’Hara avait également prêté sa voix à la série animée Central Park, également sur Apple TV. Sa dernière apparition publique remontait à septembre 2025, lors de la soirée des Emmy Awards, où elle était nommée pour « la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique » (pour The Studio bien sûr).

La cause précise du décès de Catherine O’Hara n’a pas été communiquée.