Apple a annoncé aujourd’hui le Studio Display XDR et l’une des fonctions est le taux de rafraichissement pouvant atteindre 120 Hz. Mais il y a une information importante à prendre en compte : ce n’est pas compatible avec tous les Mac.

L’affichage 120 Hz nécessite un Mac récent

Apple fait savoir que les Mac avec les puces M1, M1 Pro, M1 Max M1 Ultra, M2 ou M3 devront se contenter d’un affichage à 60 Hz avec le Studio Display XDR. Pour pleinement profiter du taux de rafraichissement 120 Hz, il faut avoir un Mac avec l’une des puces suivantes :

M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra

M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra

M4 Pro, M4 Max

M5, M5 Pro, M5 Max

Pourquoi cette restriction ? Apple reste vague sur le sujet, mais on peut se douter que tout est une question de puissance. Le Studio Display XDR est un écran 27 pouces qui est 5K (5 120 x 2 880 pixels) et le fait qu’il soit 120 Hz implique d’afficher beaucoup de pixels en même temps avec un taux de rafraichissement rapide. Cela explique le fait d’avoir une puce récente.

Il y a aussi le cas de l’iPad. Apple fait savoir que seul l’iPad Pro M5 connecté au Studio Display XDR permet à ce dernier d’avoir un taux de rafraichissement de 120 Hz. Avec les autres iPad, ce sera 60 Hz.

Les précommandes pour le Studio Display XDR débuteront demain, avec une commercialisation le 11 mars. Le modèle avec le verre standard est au prix de 3 499 euros, là où le modèle avec le verre nano-texturé est à 3 799 euros.