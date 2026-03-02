Apple n’aurait pas abandonné l’idée d’un iPad pliable grand format. Selon les dernières indiscrétions issues de la newsletter Power On de Mark Gurman, le groupe de Cupertino poursuivrait bel et bien le développement d’un appareil hybride doté d’un immense écran flexible, malgré plusieurs défis techniques.

Ce produit, parfois décrit comme un iPad pliable, parfois comme un MacBook entièrement composé d’un écran, viendrait bousculer la frontière historique entre la gamme iPad et les ordinateurs Mac. La question de l’usage, notamment pour la saisie au clavier, resterait centrale dans les réflexions menées en interne par Apple.

Un écran OLED de 18 pouces signé Samsung

Le prototype actuel intégrerait une dalle OLED pliable d’environ 18 pouces fournie par Samsung. Apple travaillerait activement à réduire la visibilité du pli central, un point clé pour garantir une expérience premium. L’entreprise bénéficie déjà d’une expertise en la matière, alors qu’un iPhone pliable serait attendu pour les toutes prochaines années.

Initialement envisagé pour 2028, le lancement aurait finalement été repoussé à 2029 en raison de contraintes liées au poids et à la technologie d’affichage. Les prototypes actuels afficheraient environ 1,6 kg sur la balance, un poids nettement supérieur aux iPad Pro actuels.

Replié, l’appareil adopterait un design proche d’un MacBook en aluminium, sans écran externe. Déployé, il offrirait une surface équivalente à celle d’un ordinateur portable 13 pouces, mais sans clavier physique intégré, confirmant son positionnement à mi-chemin entre tablette et laptop.

Un prix potentiellement très élevé

Le coût d’un écran OLED pliable de grande taille pourrait fortement impacter le tarif final. À titre de comparaison, l’iPad Pro 13 pouces débute à 1 299 dollars. Un modèle pliable pourrait approcher les 3 900 dollars si les prix des composants ne baissent pas d’ici là, sans oublier l’impact de la « Rampocalypse ».