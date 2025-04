Si l’on en croit les sources « proches du dossier », Apple serait en train de travailler sur deux appareils pliables, soit un iPhone Fold et un appareil bien plus imposant avec un écran pliable de 19 pouces. Ce dernier modèle, toujours en développement, pourrait être un hybride entre MacBook et iPad, avec un écran tactile et la prise en charge de macOS si l’on en croit les analystes Jeff Pu et Ming-Chi Kuo. Bien que la date exacte de lancement reste incertaine, les prévisions suggèrent que la production de masse pourrait débuter dans la seconde moitié de 2026, Apple prévoyant un lancement commercial en 2027. D’autres sources suggèrent qu’il pourrait s’agir avant tout d’un iPad pliable avec un écran de 20 pouces dont la commercialisation serait prévue pour 2028 tandis que l’analyste Ross Young estime que cet iPad pliable pourrait être lancé autour de 2026 ou 2027.

Reste la question du système d’exploitation. Se l’appareil pliable grand format fonctionne sous macOS, ce dernier sera alors probablement classé dans la catégorie du MacBook, mais s’il s’agit d’un device sous iPadOS, alors Apple le présentera probablement comme un nouveau modèle d’iPad. Mark Gurman de Bloomberg et le cabinet de recherche Omdia penchent pour l’iPad, tandis que Jeff Pu et Kuo penchent plutôt pour un MacBook d’un nouveau type. Dans tous les cas de figure, il semble désormais clair qu’Apple s’apprête à sortir une avalanche de produits nettement moins conventionnels que les gammes existantes (iPhone 17 Air, iPhone des 20 ans, iPhone pliable, iPad ou MacBook pliable, Lampe connectée robotique, appareil domotique hybride, etc.).