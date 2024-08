Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a révélé dans une longue note de blog qu’Apple développe actuellement deux appareils pliables de type iPad/MacBook, avec des tailles d’écran de 20,25 pouces ou 18,8 pouces de diagonale, destinés à s’adapter respectivement aux formats des ordinateurs portables de 14–15 pouces et 13–14 pouces. Ces appareils devraient entrer en production de masse entre fin 2025 et début 2026 et seront probablement équipés du processeur M5 d’Apple.

Apple se concentre sur la création d’un écran sans aucun pli visible, ce qui a conduit à des coûts de conception et de fabrication particulièrement élevés, notamment pour l’écran et la charnière, estimés respectivement entre 600-650 dollars (écran) et 200-250 dollars (charnière). LG Display (LGD) et Amphenol sont les partenaires de développement exclusifs pour l’écran et la charnière, et travaillent en étroite collaboration afin de répondre aux exigences élevées d’Apple.

En raison du coût élevé des composants, le MacBook pliable devrait être proposé à un tarif (très) élevé, Kuo évoquant un prix potentiellement comparable à celui du Vision Pro actuel. Cependant, son positionnement assez clair sur le marché pourrait tout de même entraîner des ventes plus importantes que celles du Vision Pro, des estimations suggérant plus d’un million d’unités vendues en 2026.