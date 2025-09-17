Si l’on en croit le très avisé Ming-Chi Kuo, Apple s’apprête à franchir une nouvelle étape avec le lancement de son premier MacBook Pro équipé d’un écran OLED tactile, dont la production de masse débuterait en 2026. L’ordinateur portable intégrerait une technologie on-cell touch, permettant une interaction directe avec l’écran, une évolution qui « semble refléter l’observation à long terme du comportement des utilisateurs d’iPad », explique Kuo.

Une stratégie par étapes

Ce MacBook Pro ne sera pas le seul à évoluer. Apple préparerait également un MacBook plus abordable, attendu fin 2025, mais celui-ci ne devrait pas bénéficier immédiatement d’un écran tactile. Une seconde génération, pressentie pour 2027, pourrait en revanche intégrer cette fonctionnalité. Côté composants, le calendrier reste flou : certains rapports évoquent une transition vers les puces M5 dès 2026, suivie rapidement par une génération M6 avec OLED, ce qui impliquerait donc deux renouvellements majeurs la même année.

Samsung en renfort pour les écrans

Samsung devrait fournir les dalles OLED de ces futurs MacBook Pro. Outre la technologie tactile, la gamme bénéficierait d’un design plus fin et d’une encoche réduite, renforçant encore l’attractivité des prochains modèles. Apple, fidèle à son approche progressive, semble vouloir rapprocher l’expérience MacBook de celle de l’iPad, en misant sur l’ergonomie et la productivité.