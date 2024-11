Apple prépare un nouveau MacBook Pro pour 2026 qui aura le droit à plusieurs changements, dont un écran OLED, un nouveau design et les puces M6, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Apple voulait au départ que le MacBook Pro de 2025 soit celui avec un nouveau design. Mais il y a eu quelques complications au niveau du changement de technologie de l’écran, ce qui oblige la société à attendre le modèle de 2026 pour faire des modifications notables.

Un changement concernera donc l’écran, avec Apple qui passera sur une dalle OLED, contre Mini-LED à ce jour. Plusieurs produits ont déjà un tel écran, dont les iPhone, iPad Pro et Apple Watch. Ce type de dalle offre des couleurs vives et un contraste élevé grâce à la capacité à émettre de la lumière individuellement par pixel, ce qui permet des noirs profonds et des angles de vision larges. Cela améliore également la luminosité, permet d’avoir une meilleure autonomie grâce à une meilleure gestion de l’énergie et plus encore.

D’autre part, le MacBook Pro de 2026 profitera d’un nouveau design, notamment en étant plus fin. Il se trouve que le Mac portable avait été plus un peu plus épais lors du passage des modèles Intel aux modèles Apple Silicon, mais cela devrait changer dans deux ans.

Enfin, il faut s’attendre aux puces M6. Celles-ci auront un processus de gravure en 2 nm et seront bien sûr plus puissantes que les modèles existants.

En ce qui concerne les MacBook Pro de 2025, Apple proposerait les puces M5, M5 Pro et M5 Max, mais ne toucherait pas au design. Ce serait similaire aux MacBook Pro M4 annoncés il y a quelques jours.