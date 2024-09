C’est l’une des arlésiennes du monde Apple les plus persistantes : les rumeurs tablent depuis plusieurs années sur un MacBook Pro à écran OLED, certains analystes ou leakers annonçant même que les MacBook Pro OLED pourraient être commercialisés dès 2025. Ming-Chi Kuo et Ross Young, deux analystes généralement extrêmement fiables concernant les produits à venir chez Apple, déclarent aujourd’hui dans une étonnante synchronicité que les modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces continueront à disposer d’écrans mini-LED en 2025. Les premiers MacBook Pro équipés de dalles OLED devraient arriver encore un an plus tard, en 2026 donc.

Pour rappel, les dalles OLED offrent de nombreux avantages techniques, comme un contraste très élevé (noirs parfaits), une luminosité accrue, une meilleure efficacité énergétique (les pixels noirs sont éteints), etc. Le choix de l’OLED permet aussi généralement de réduire encore l’épaisseur des dalles. Dans l’immédiat ou le court terme, Apple ne devrait pas modifier grand chose à sa gamme de MacBook Pro 14 et 16 pouces, si ce n’est que ces derniers devraient bientôt passer aux M4, M4 Pro et M4 Max. Apple prévoirait une conférence dédiée pour la présentation de ces machines durant le mois d’octobre.