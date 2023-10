Ceux qui veulent un MacBook Pro avec un écran OLED vont devoir encore patienter parce qu’un tel modèle n’arrivera pas avant 2026 selon les informations de Ross Young. Cet analyste est spécialisé dans les écrans et a souvent eu raison concernant Apple.

C’est lors d’un webinaire avec Bloomberg Intelligence que l’analyste a évoqué le créneau de sortie. Il explique qu’il faudra quelques années aux partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour mettre en place les lignes de fabrication nécessaires à la production de masse d’écrans OLED compatibles avec les ordinateurs portables comme le MacBook Pro. La disponibilité se ferait donc en 2026 au plus tôt, voire en 2027 selon les avancées.

Le choix de l’OLED permettra d’augmenter la luminosité, d’améliorer le taux de contraste avec des noirs plus profonds, d’améliorer l’efficacité énergétique pour une meilleure autonomie et plus encore. Les modèles actuels ont un écran Mini-LED.

Ross Youg en profite pour confirmer que l’iPad Pro de 2024 passera à un écran OLED. Cette information a déjà circulé à plusieurs reprises. Concernant les iPad mini et iPad Air OLED, les rumeurs font état d’un lancement pour 2026. L’analyste ne semble pas en mesure de confirmer l’année de sortie, mais indique que les modèles prévus l’an prochain resteront avec des écrans LCD.