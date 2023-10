Les fuites ont déjà indiqué que le premier iPad Pro avec un écran OLED devrait faire ses débuts dans le courant de 2024. Et si l’on en croit le cabinet Omdia, les iPad mini et Air suivront, mais pas avant 2026.

Dans une note, Omdia indique :

Apple discute en permanence de la possibilité d’adopter à grande échelle la technologie OLED pour les iPad mini et iPad Air dans le cadre de la prochaine phase de sa stratégie à partir de 2026. Apple pourrait examiner les réactions du marché et les résultats des ventes de l’iPad Pro OLED afin d’ajuster son calendrier de lancement des iPad mini et iPad Air OLED. Il recherche également d’autres partenaires de la chaîne d’approvisionnement en écrans pour rejoindre sa liste de fournisseurs d’écrans OLED pour iPad.

L’iPad Pro sera la première tablette d’Apple à adopter l’OLED avec des dalles fournies par Samsung et LG. Le groupe cherche aussi d’autres partenaires afin de se diversifier toujours plus. Mais en l’état, Samsung et LG sont assurés d’être les fournisseurs.

Outre l’écran OLED, l’iPad Pro aura logiquement le droit à la puce M3 et proposerait également une nouvelle version du Magic Keyboard, à savoir le clavier d’Apple.

Le choix de l’OLED sur les iPad mini et Air est en tout cas intéressant, quand on sait qu’Apple réserve généralement la technologie d’affichage la plus avancée sur ses produits les plus chers.