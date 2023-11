Ming-Chi Kuo partage aujourd’hui différentes informations concernant les nouveaux iPad qui seront disponibles dans le courant de 2024. L’analyste dévoile de nouveaux détails et en confirme d’autres qui ont déjà circulé.

iPad Air 6

Pour l’iPad Air 6, Kuo indique qu’Apple proposera deux modèles en 2024. Le premier aura un écran de 10,9 pouces (comme aujourd’hui) et le second aura une dalle de 12,9 pouces. Ce second modèle sera une nouvelle tablette avec un panneau arrière en oxyde (soit la même chose que pour les iPad Pro Mini-LED déjà commercialisés). Cela permettra d’avoir un meilleur rendu visuel que l’iPad Air de 10,9 pouces.

La production en masse est programmée pour le premier trimestre de 2024. On peut donc s’attendre à une disponibilité au cours du premier semestre, mais il n’y a pas encore une date.

iPad Pro OLED

Concernant l’iPad Pro, on retrouvera deux modèles avec la puce M3 et des écrans OLED (contre Mini-LED aujourd’hui). Ils adopteront le système du tandem et le LTPO (la même chose que pour les iPhone 15 Pro), surpassant ainsi l’iPad Pro Mini-LED existant en matière de performances d’affichage et de consommation d’énergie.

La production en masse débuterait l’an prochain au premier ou au deuxième trimestre. C’est un peu en retard par rapport au créneau initial, à savoir le début de 2024. Kuo explique que c’est en raison de problèmes de production de modules pour les écrans OLED. L’analyste ajoute qu’Apple devrait écouler entre 6 et 8 millions d’exemplaires en 2024. Ce serait un peu en retrait par rapport à la gamme actuelle. Le potentiel prix en hausse à cause de l’OLED pourrait avoir un impact sur les ventes.

iPad mini 7 et iPad 11

Vient ensuite le cas de l’iPad mini 7 dont la production serait reportée au second semestre de 2024, alors qu’elle était prévue pour le premier trimestre. Il y a aussi le cas de l’iPad 11 avec là aussi une production au second semestre. Enfin, Kuo indique que l’iPad 9 arrivera en fin de vie avant la fin de 2024.