2024 va être une année où Apple va renouveler l’ensemble de ses iPad, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Ce n’est pas réellement une surprise en soi au vu de ce qu’il s’est passé en 2023.

2023 est la première année où Apple n’a pas proposé de nouveaux iPad. C’est la première fois que cela se produit depuis 2010, année où la société a lancé sa toute première tablette avec une présentation par Steve Jobs. Et sans surprise, la pause cette année ne va pas se poursuivre l’an prochain.

« Apple aurait pu essayer de sortir plus de nouveaux produits, mais les nouveaux iPad et AirPods ne sont pas encore prêts », indique Gurman. « L’entreprise prévoit de mettre à jour l’ensemble de sa gamme d’iPad en 2024. De nouveaux AirPods d’entrée de gamme sont également prévus pour l’année prochaine et un nouveau modèle Pro suivra en 2025 ».

Pour donner une idée du calendrier de sortie, l’actuel iPad Pro a vu le jour en octobre 2022. L’iPad est arrivé à la même période. Pour l’iPad Air existant, ce fut en mars 2022. Et pour l’iPad mini, il faut remonter à septembre 2021.

Si l’on en croit les rumeurs, le prochain iPad Pro aura le droit à un écran OLED. La tablette pourrait également embarquer la puce M3 qui a fait ses débuts cette semaine sur l’iMac et le MacBook Pro. Pour l’iPad Air 6, il faut s’attendre à la puce M2. Du côté de l’iPad mini 7, cela devrait être la puce A16. Enfin, l’iPad 11 devrait avoir l’A15.