Jony Srouji n’était pas peu fier de présenter la nouvelle famille de processeurs Apple Silicon, les M3, M3 Pro et M3 Max. Passons d’abord au M3 » de base ». Equipé de 10 coeurs de CPU (dont 5 coeurs performance) et 10 coeurs de GPU, le M3 progresse en performances CPU de 30% par rapport au M2 et de 50% par rapport au M1 ! Le GPU intégré est 2,5 fois plus puissant que celui du M1, et comme l’ensemble de la gamme M3, cette puce gagne une fonction de GPU très avancée baptisée cache dynamique (et qui serait une première pour l’industrie). Cela signifie que la mémoire en local s’alloue de manière automatique et optimisée pour chaque tâche, ce qui améliore les performances moyennes et permet de ne pas laisser de RAM inutilisée.

Le même GPU intégré gagne l’accélération mesh hardware ainsi que le ray tracing tandis que le NPU (Neural Processor Engine) fait un gros bond en performances, soit 60% de perfs en plus par rapport au NPU du M1 ! Quant à l’efficience énergétique, elle s’améliore de 50% par rapport à la génération précédente. Le décodage du codec AV1 et du H264 en 4K/8K.

Les modèles M3 Pro et M3 Max gagnent surtout en performances du simple fait de la multiplication des coeurs, soit 12 coeurs CPU, 18 coeurs GPU pour le M3 Pr, et 16 coeurs CPU, 40 coeurs GPU, et jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée pour le M3 Max. Apple pavoise et annonce que le M3 Max est 80% plus performant que le M1 Max.Vivement les benchs !