Apple a profité de sa keynote Scary Fast pour lever le voile sur les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces équipés des puces M3, M3 Pro et M3 Max. Un article dédié aux trois nouveaux processeurs est à retrouver en cliquant ici.

Présentation des MacBook Pro M3

La puce M3 est uniquement disponible sur le MacBook Pro de 14 pouces. Pour les puces M3 Pro et M3 Max, c’est disponible aussi bien sur le modèle de 14 pouces que le modèle de 16 pouces.

Le nouveau GPU des trois puces M3 comprend des fonctionnalités telles que la mise en cache dynamique (Dynamic caching), le ray tracing et bien plus encore, afin d’offrir le plus grand bond en avant en termes de performances graphiques selon les dires d’Apple.

Le constructeur annonce que sa puce M3 Pro est 20% plus rapide que la puce M2 Pro. Pour sa part, la puce M3 Max est jusqu’à deux fois plus rapide que la puce M2 Max et jusqu’à 11 fpos plus rapide que le modèle à processeur Intel le plus rapide. C’est donc un gain appréciable.

Aussi, les puces M3 Pro et M3 Max supportent respectivement jusqu’à 36 Go et 128 Go de RAM et proposent jusqu’à 4 To de stockage, contre 32 Go de RAM et 2 To de stockage sur la puce M3.

Une autre nouveauté qui concerne uniquement les MacBook Pro avec les puces M3 Pro et M3 Max est le coloris noir sidéral. Nous connaissions déjà le gris sidéral chez Apple et voilà donc maintenant une alternative. Cette finition est élaborée à l’aide d’une chimie qui forme un revêtement anodisé réduisant les traces de doigts selon les dires d’Apple.

Prix et date de sortie

Le MacBook Pro 14 pouces avec puce M3 est proposé à partir de 1 999€ (et de 1 869€ avec le tarif Éducation. Pour le MacBook Pro 14 pouces avec puce M3 Pro, le prix débute à 2 499€ (2 309€ avec le tarif Éducation). Enfin, le MacBook Pro 16 pouces est proposé à partir de 2 999€ (2 759€ avec le tarif Éducation). Il est possible de les commander sur l’Apple Store en ligne, avec une livraison dès le 7 novembre.