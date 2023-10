Apple travaille sur de nouveaux Mac, avec quatre nouveaux MacBook Pro et Air prévus pour 2024, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces dotés des puces M3 Pro et M3 Max ont atteint les tests de la phase de validation de la conception (DVT), ce qui signifie que les Mac portables sont proches de la production de masse. Selon les dires de Gurman, les progrès réalisés sur les nouvelles machines indiquent qu’elles seront probablement lancées entre le début de l’année 2024 et le printemps, ce qui correspondrait à la période approximative à laquelle les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max ont été lancés plus tôt cette année.

Pour leur part, les MacBook Air de 13 et 15 pouces avec la puce M3 ont atteint le stade des tests de vérification technique (EVT). Il s’agit d’une phase de test de production plus précoce sur les prototypes. La nouvelle génération devrait donc voir le jour au plus tôt au printemps ou à l’été 2024, ce qui pourrait également correspondre au calendrier de lancement des modèles actuels. Ils ont vu le jour lors de la keynote d’ouverture de la WWDC en juin 2022 et 2023.

Rien n’est dit pour l’instant sur les prochains Mac mini, Mac Studio et Mac Pro. À noter un autre absent de la liste : l’iMac. Mais une récente rumeur a tout de même suggéré qu’Apple va (plus ou moins) prochainement lancer un iMac avec les puces M2 et M2 Pro.