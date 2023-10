Apple a proposé l’iMac M1, ce qui a permis d’abandonner les processeurs Intel pour passer sur la puce Apple Silicon et changer le design général. Mais l’ordinateur tout-en-un en question a vu le jour il y a plus de deux ans maintenant, sans successeur.

Aujourd’hui, Macotakara est confiant dans l’idée qu’Apple va prochainement proposer une nouvelle version de l’iMac avec les puces M2 et M2 Pro. Le site est généralement bien informé au sujet d’Apple, mais son information du jour semble plus être une prédiction qu’une véritable fuite venant d’une source.

Il s’appuie sur les dates de livraison pour l’iMac M1 et plus particulièrement les modèles les plus haut de gamme, notant qu’il y a des délais. Le fait d’augmenter la capacité de stockage et de la RAM se traduit par une livraison à la fin novembre.

Mais il serait étonnant qu’Apple sorte un nouvel iMac avec une puce M2, sachant que celle-ci a vu le jour l’année dernière et que la puce M3 ne devrait pas tarder. Quitte à attendre, il serait préférable qu’Apple propose un iMac avec la puce M3 afin que l’ordinateur soit à jour dès sa commercialisation, plutôt que mettre une puce sortie en 2022. Mais qui sait, le fabricant peut nous surprendre.

En parlant de la puce M3, les Mac équipés de cette puce devraient arriver en 2024 et non cette année si l’on en croit de récentes fuites.