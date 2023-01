Ce 24 janvier marque la disponibilité des nouveaux MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max, ainsi que celle des nouveaux Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro. Apple a annoncé la semaine dernière son Mac portable et son ordinateur de bureau.

Les premiers tests publiés hier ont montré que les nouveaux MacBook Pro M2 Pro et M2 Max ont de la puissance. Il y a un gain de l’ordre de 20% pour ce qui est de la partie processeur (CPU) et d’environ 30% pour la puce graphique (GPU) par rapport aux puces M1 Pro et M1 Max. Les testeurs ont confirmé que ce Mac portable continue à proposer la meilleure combinaison de performances et d’efficacité. À noter également le support du Wi-Fi 6E et d’une meilleure autonomie.

Le MacBook Pro M2 Pro débute à 2 399€. Le premier prix pour le modèle M2 Max est de 3 699€. Les ordinateurs seront disponibles chez Apple et plusieurs revendeurs, dont Amazon, la Fnac, Darty et Cdiscount.

Vient ensuite le nouveau Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro. Les tests ont vanté le silence de la machine, une puissance sérieusement intéressante pour le Mac le moins cher de la gamme et une gestion de nombreuses tâches lourdes sans problème particulier.

Le Mac mini M2 débute à 699€ et le modèle M2 Pro commence à 1 549€. Il est possible de les commander chez Apple et les revendeurs comme Amazon, la Fnac, Darty ou Cdiscount.