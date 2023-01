Les tests des nouveaux MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max sont arrivés, quelques jours après leur annonce et 24 heures avant la commercialisation. De manière globale, les avis sont plus que positifs.

Tests des nouveaux MacBook Pro M2 et M2 Max

Les benchmarks pour les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max ne sont pas une surprise, nous les avions remarqués il y a peu de temps. Le gain en performances est environ de 20% pour ce qui est de la partie processeur (CPU) et d’environ 30% pour la puce graphique (GPU) par rapport aux puces M1 Pro et M1 Max. Cela tombe bien, c’est raccord avec le discours marketing d’Apple.

Pour The Verge, le MacBook Pro de 16 pouces continue à proposer la meilleure combinaison de performances et d’efficacité dans un ordinateur portable haut de gamme. Le site note qu’il peut exister des ordinateurs avec des processeurs Intel ou AMD plus puissants que la puce M2 Max, mais ceux qui veulent de bonnes performances et une bonne autonomie doivent se tourner vers les dernières modèles d’Apple.

Chez CNET, on note que le support du Wi-Fi 6E est un bon point, même pour ceux qui n’ont pas forcement le dernier réseau sans fil en date. Cela se traduit notamment par un débit un peu plus élevé et surtout une connexion un peu plus stable selon le test.

Du côté d’Engadget, on vante les mérites de l’autonomie. Le site a tenu presque trois heures supplémentaires en comparaison avec le MacBook Pro précédent de 14 pouces. Il est question de 15 heures et 10 minutes cette fois-ci, contre 12 heures et 36 minutes auparavant.

Pour The Street, les nouveaux MacBook Pro M2 Pro et M2 Max sont vraiment très bons en ce qui concerne l’export de vidéos en 4K et 8K. L’avis est également très positif pour les aperçus dans des applications comme Xcode, les animations 3D, l’édition de photos par lots et plus encore.

Enfin, Ars Technica note que les nouveaux MacBook Pro sont vraiment très bons au niveau des performances, mais le site pense qu’ils sont trop puissants pour la plupart des utilisateurs, et recommande donc le MacBook Air.

Vidéos de présentation

Prix et date de sortie

Le MacBook Pro M2 Pro débute à 2 399€. Le premier prix pour le modèle M2 Max est de 3 699€. Les ordinateurs seront disponibles dès demain à l’achat, mais ils peuvent déjà être commandés chez Apple et plusieurs revendeurs, dont Amazon, la Fnac, Darty et Cdiscount.