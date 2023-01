On s’y attendait un peu après les fuites de ces dernières heures et c’est désormais officiel : Apple commercialise des MacBook Pro équipés de puces M2 Pro et M2 Max. Ces évolutions de processeurs concernent exclusivement les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Les configurations pour le modèle 14 pouces démarrent à 2399 euros (voir ci-dessous) pour une machine équipée d’un SSD 512 Go, d’un écran XDR Retina, d’un Magic Keyboard avec touch ID, du WiFi 6E, d’un port HDMI 8K et bien sûr d’un processeur M2 Pro 12 à 12 cœurs de CPU et 16 cœurs de GPU, jusqu’à 3699 euros pour le même modèle embarquant un SSD de 1 To, sans oublier un M2 Max à 12 cœurs de CPU et 30 cœurs de GPU.

Les tarifs montent encore d’un gros cran pour le modèle 16 pouces, avec un prix d’entrée de 2999 euros pour le MacBook Pro 16 pouces équipé d’un M2 Pro , et des mêmes specs globales que le modèle 14 pouces, jusqu’au modèle 16 pouces avec M2 Max et SSD de 1 to facturé tenez vous bien à 4149 euros. Ces deux nouveaux MacBook Pro seront livrés à partir du 24 janvier et sont pour l’instant uniquement disponibles à la vente sur le site d’Apple