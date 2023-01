Les premiers benchmarks via Geekbench concernant les Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro sont arrivés, montrant un gain de puissance par rapport aux puces M1 et M1 Pro. C’est l’occasion de comparer les performances.

Le benchmark du Mac mini avec la puce M2 montre un score de 1 951 avec un cœur du processeur. En comparaison, le modèle M1 obtient 1 715, le gain est donc de 14% avec la nouvelle génération. En utilisant tous les cœurs du processeur, on obtient le score de 9 003, contre 7442 avec le M1, soit une hausse de 21%.

Du côté du Mac mini M2 Pro, le benchmark montre un score 1 952 avec un cœur du processeur, contre 1 731 pour la puce M1 Pro, soit une gain de 13%. Avec tous les cœurs, le score est de 15 013, contre 9 542 avec la puce M1 Pro. Le gain est ici de 57%, ce qui est plus que notable.

La puce M2 Pro est donc plus puissante que le modèle M1 Pro… et elle est également plus puissante que le modèle M1 Max. En effet, cette puce obtient 1 756 avec un cœur du processeur et 12 336 avec tous les cœurs. En revanche, la puce M1 Ultra reste devant avec 1 754 pour un cœur et 23 325 pour tous les cœurs.

Apple a annoncé cette semaine les Mac mini M2 et M2 Pro, ainsi que les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max. Il n’y a pas encore un benchmark pour la puce M2 Max, mais cela ne devrait pas tarder.

Les nouveaux ordinateurs sont disponibles dès maintenant en précommande, les premières livraisons auront lieu le 24 janvier :