Enfin, les nouveaux Mac Mini, MacBook Pro M2 Pro et M2 Max sont disponibles chez les revendeurs tiers !

Direction la FNAC pour le MacBook Pro 14 pouces avec sa puce M2 Pro, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD, l’écran XDR, le WiFi 6E et un port HDMI (compatible 8K), le tout en précommande pour 2399 euros. Toujours à la FNAC, cette fois pour le modèle 16 pouces équipé d’une puce M2 Pro, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD, le WiFi 6E et un port HDMI 8K, en précommande pour 2999 euros.

On change un peu de crèmerie avec le MacBook Pro 14 pouces équipé d’un M2 Max (GPU 30 cœurs !), un SSD 1 To et tout pareil que les modèles ci-dessus pour le reste des specs, en précommande chez Amazon à 3699 euros. Chez le même revendeur, cette fois pour un modèle 16 pouces gris sidéral avec puce M2 Pro et 512 Go de stockage, en préco à 2999 euros. Boulanger propose lui aussi le MacBook Pro M2 avec M2 Pro, 16 Go et 512 Go de stockage en SSD ou bien encore le modèle M2Max avec 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD pour 3699 euros. Tous ces modèles sont en précommande et seront livrés à partir du 24 janvier prochain.

Les amateurs de Mac Mini devront se rendre chez Amazon pour faire leur emplette. Le Mac Mini avec processeur M2, 8 Go de RAM unifiée et un SSD de 256 Go est proposé à 699 euros (929 euros avec stockage 512 Go). Là encore, il s’agit de précommande, la livraison étant prévue pour le 24 janvier. On trouve aussi ces machines chez Boulanger désormais, soit le modèle avec processeur M2 et 256 Go de stockage et le même modèle avec 512 Go de stockage. Prix et date de livraison inchangés.

A noter que les Mac Mini avec processeur M2 Pro ne sont pas encore référencés chez les revendeurs tiers.