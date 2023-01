Apple annonce aujourd’hui son nouveau Mac mini qui embarque les puces M2 et M2 Pro, permettant d’avoir encore plus de puissance que le modèle vendu jusqu’à présent avec la puce M1. Et cerise sur le gâteau : il est maintenant cher que son prédécesseur.

Lancement des Mac mini avec la puce M2

Le Mac mini avec puce laM2 intègre un processeur (CPU) à 8 cœurs avec quatre cœurs hautes performances et quatre cœurs à haute efficacité énergétique, ainsi qu’une puce graphique (GPU) à 10 cœurs. Les tâches courantes, comme le lancement d’applications, le multitâche ou la navigation sur le Web, s’effectuent à une vitesse fulgurante selon les dires d’Apple. Pour les utilisateurs exécutant des tâches plus intensives, le nouveau Mac mini avec peut aussi gérer des charges de travail encore plus exigeantes. Avec jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée et 100 Go/s de bande passante, les activités telles que la retouche d’images dans Adobe Photoshop sont jusqu’à 50% plus rapides que sur le modèle de génération précédente.

La puce M2 dote également le Mac mini de la carte accélératrice ProRes, qui rend les tâches comme le montage vidéo dans Final Cut Pro plus de deux fois plus rapides. Le nouvel ordinateur peut également lire simultanément jusqu’à deux flux de vidéo ProRes 422 8K à 30 images par seconde, ou jusqu’à 12 flux de vidéo ProRes 422 4K à 30 images par seconde. A l’arrivée, le nouveau Mac mini ​​est jusqu’à 5 fois plus rapide que l’ordinateur de bureau Windows le plus vendu, selon une affirmation d’Apple. Le PC sous Windows 11 comparé est un modèle avec un processeur Intel Core i5, la puce graphique Intel UHD Graphics 730, il n’y a pas plus de détails.

Voici quelques caractéristiques partagées par Apple. Par rapport au Mac mini avec processeur Intel Core i7, le Mac mini M2 offre :

Des performances jusqu’à 22 fois plus rapides pour l’upscaling d’images par apprentissage automatique (ML) dans Pixelmator Pro.

Un rendu d’une timeline complexe 9,8 fois plus rapide dans Final Cut Pro.

Par rapport à la génération précédente de Mac mini avec puce M11, le Mac mini avec M2 offre :

Un transcodage ProRes jusqu’à 2,4 fois plus rapide dans Final Cut Pro.

Des performances jusqu’à 50% plus rapides dans Adobe Photoshop pour les filtres et les fonctions.

Un gameplay jusqu’à 35% plus fluide dans Resident Evil Village.

Puce M2 Pro encore plus puissante

Il y a également la puce M2 Pro, qui se veut plus puissante. Elle comprend un CPU à 12 cœurs, dont huit cœurs hautes performances et quatre cœurs à haute efficacité énergétique. Pour sa part, le GPU dispose de 19 cœurs et offre 200 Go/s de bande passante mémoire — deux fois plus que la M2 — et jusqu’à 32 Go de mémoire. Le Neural Engine nouvelle génération est 40 % plus rapide que celui de la puce M1, pour accélérer les tâches d’apprentissage automatique telles que l’analyse vidéo et le traitement de l’image.

Conçue pour augmenter considérablement les vitesses de lecture et d’encodage vidéo tout en consommant peu d’énergie, la puce M2 Pro intègre un moteur médias puissant qui accélère les codecs vidéo les plus courants et peut lire simultanément jusqu’à cinq flux de vidéo ProRes 422 8K à 30 images par seconde, ou jusqu’à 23 flux de vidéo ProRes 422 4K à 30 images par seconde. Le modèle avec la puce M2 Pro est jusqu’à 14 fois plus rapide que le Mac mini avec processeur Intel le plus rapide selon Apple.

Par rapport à l’iMac 27 pouces équipé d’un processeur Intel Core i7 et d’une carte graphique Radeon Pro 5500 XT4, le Mac mini avec puce M2 Pro offre :

Des performances jusqu’à 50 % plus rapides dans Adobe Photoshop pour les filtres et les fonctions.

Une fusion des images jusqu’à 5,5 fois plus rapide pour la création de panoramas dans Adobe Lightroom Classic.

Un suivi d’objet en mouvement jusqu’à 4,4 fois plus rapide dans Final Cut Pro.

Par rapport à la génération précédente de Mac mini avec puce M1, le Mac mini avec puce M2 Pro offre :

Des performances graphiques jusqu’à 2,5 fois plus rapides dans Affinity Photo.

Un transcodage ProRes jusqu’à 4,2 fois plus rapide dans Final Cut Pro.

Un gameplay jusqu’à 2,8 fois plus fluide dans Resident Evil Village.

Même design que la génération précédente

Par rapport au design, il n’y a pas de changement particulier par rapport au modèle M1. Le nouveau modèle avec la puce M2 dispose de deux ports Thunderbolt 4 et prend en charge un maximum de deux écrans. Le modèle équipé de la puce M2 Pro comprend quatre ports Thunderbolt 4 et prend en charge jusqu’à trois écrans. Par ailleurs, le modèle M2 Pro peut prendre en charge un écran 8K, une première pour le Mac. Les deux modèles disposent de deux ports USB-A, d’un port HDMI, d’un port Ethernet 1 Gb/s avec une option 10 Gb/s et d’une prise casque améliorée pour prendre en charge les casques à haute impédance. Au niveau de la connectivité sans fil, les deux nouveaux modèles intègrent également les dernières normes avec le Wi-Fi 6E offrant un débit jusqu’à deux fois plus rapide qu’avant, ainsi que le Bluetooth 5.3.

Arrière du Mac mini M2

Arrière du Mac mini M2 Pro

Prix et date de sortie

Le premier prix pour le Mac mini M2 est de 699€ (579€ avec le tarif éducation). C’est 100€ de moins que l’ancien Mac mini M1. Concernant le modèle M2 Pro, le premier prix est de 1 549€ (1 429€ avec le tarif éducation). Les précommandes commencent aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne et les premières livraisons auront lieu le 24 janvier.