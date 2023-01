Après les tests des nouveaux MacBook Pro, à place à ceux des nouveaux Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro, récemment annoncés par Apple. Les nouvelles machines sont puissantes et devraient plaire à beaucoup de personnes, surtout que plusieurs testeurs font allusion à l’équivalent d’un Mac Studio junior.

Tests des nouveaux Mac mini (2023)

Six Colors note que le Mac mini avec la puce M2 Pro est très silencieux, au point que le ventilateur ne s’est jamais déclenché. Il n’y a aucun problème avec le ventilateur, il s’avère que l’ordinateur arrive à être très performant sans pour autant faire du bruit, ce qui est un très bon point.

Pour The Verge, le Mac mini devient sérieusement intéressant et peut se placer entre un iMac et un Mac Studio. Ce dernier coûte plus cher, mais le Mac mini devrait très largement suffire pour la plupart des utilisateurs, surtout que les nouvelles puces d’Apple s’en sortent très bien, même pour des tâches comme le montage de vidéos 4K.

Chez Ars Technica, on regrette l’absence de ports sur l’avant du Mac mini. Le site aurait bien aimé qu’Apple s’inspire du Mac Studio pour ce point. Il ajoute qu’un Mac mini haut de gamme peut être l’équivalent d’un Mac Studio d’entrée de gamme.

Du côté de TechCrunch, on confirme que les performances sont réellement au rendez-vous. Il encaisse sans problème les tâches nécessitant beaucoup de ressources et s’en sort très bien.

Prises en main en vidéo

Prix et date de sortie

Les nouveaux Mac mini seront disponibles dès demain. Le modèle M2 débute à 699€ et le modèle M2 Pro commence à 1 549€. Il est possible de les commander dès aujourd’hui chez Apple et les revendeurs comme Amazon, la Fnac, Darty ou Cdiscount.